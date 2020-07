‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca non riesce a fare più niente. Pau Lopez ha evitato la goleada”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sta perdere a Napoli e la Roma ha avuto dei buoni momenti in cui ha tenuto testa alla squadra di Gattuso, che insieme alla Juventus e all’Atalanta è la più in forma al momento. Ho visto una ripresa rispetto alle altre partita, però Dzeko, Pellegrini e Kluivert hanno deluso. Ibanez a questo livello non può giocare”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dal rientro di Zaniolo mi aspettavo di più, ha bisogno di tempo. Ennesima bocciatura per Kluivert. Pellegrini ha limiti di personalità. Per la classifica la Roma deve temere il Milan”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri mi è parsa la Roma migliore in questa ripresa post virus, ma il Napoli è stato più forte. Non sono d’accordo con le parole di Fonseca, i giallorossi hanno tirato in porta una sola volta. Difficile continuare a 3 senza Smalling, Fazio è troppo lento. Però su questa base la Roma può ripartire. Zaniolo l’avrei fatto rientrare con il Parma, non poteva aiutare la squadra”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma assistiamo ad una decrescita felice. Adesso si è contenti anche della sconfitta. 27 punti dalla Juve e 20 dalla Lazio, ma di che parliamo caro Fonseca? Mancano solo otto partite…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri sera a Napoli a vinto la squadra che aveva più qualità con un allenatore che riesce a tirar fuori il meglio dai suoi, e con Fonseca che, ormai, non riesce a fare più nulla. Non riesce a trasmettere cattiveria e determinazione. C’è bisogno di un salto di qualità. Ritmi bassi e la Roma non riesce a centrare mai la porta. Fazio lontano parente di quello che conoscevamo. Ieri sera poche sufficienze. In attacco Kluivert e Dzeko troppo poco. Rispetto alla sconfitta con l’Udinese perlomeno qualcosa si è intravisto, ma Lopez ha evitato la goleada. Napoli superiore”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non ha giocato bene mai quest’anno, non è mai stata convincente in questo campionato. Ieri sera all’inizio sembravano due squadre blande, ma poi il Napoli è venuto fuori e la Roma no. I miglioramenti da parte dei giallorossi ci sono stati, ma ora in otto partite forse vedremo la stessa condizione fisica. C’è il rischio che non entri nemmeno in Europa League”.