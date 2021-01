‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca non ci pensa proprio a fare la pace”. ORSI: “Ora si pensi al bene della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Anche El Shaarawy può giocare da centravanti all’occorrenza. Lo stesso Mkhitaryan. La Roma il centravanti ce l’ha, se non riesce a darlo via deve risolvere internamente il problema. E lo devono fare oggi: col Verona c’è la partita più difficile dell’anno, se le cose vanno male cosa succede?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi dicono che Fonseca sia molto permaloso, e tra l’altro ha capito che per lui a fine stagione non c’è spazio. E quindi insiste sul fatto che Dzeko non vuole nemmeno vederlo davanti a sé. A meno che non si trovi una collocazione all’ultimo a Dzeko bisogna trovare una pace armata”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo scambio Dzeko-Sanchez era folle dal punto di vista tecnico e ci avrebbe rimesso la Roma. Ora l’attaccante e Fonseca devono pensare al bene della Roma e far pace. A meno che la proprietà decida di tener fuori Dzeko perché è intransigente davant al gesto del giocatore: io l’applaudirei, ma poi bisogna vedere se ci rimette dal punto di vista della classifica…”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ora serve una tregua tra Dzeko e onseca. L’esempio davanti agli altri giocatori c’è stato, non giocherà domani, ma poi va reintegrato perché la Roma non può permettersi un’assenza così nella corsa ala quarto posto. Fonseca è una persona intelligente, ha ottenuto il segnale davanti al reso della squadra ora però deve utilizzare il giocatore, deve sfruttarlo. Dzeko per la Roma non è poco”.