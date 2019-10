‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca non avrà difficoltà a sostituire Pellegrini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Mi dispiace per Pellegrini, che sfortuna! Un’assenza importante, anche se poi la Roma può sopperire in quella zona del campo, semplificherà le scelte di Fonseca”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Solo qui a Roma siamo esagerati a dire che chi non gioca è meglio. Zaniolo ha 20 anni e in squadra ci sono giocatori talentuosi come lui. Il processo di crescita di questi giovani passa anche attraverso la panchina, il pane duro, sennò non cresci mai. Sei un talento? Dimostralo! La coppia centrale Smalling-Mancini contro il Lecce ha lavorato poco. L’inglese è uno che comanda e fa bene alla crescita del giovane ex Atalanta. E’ come quando Castan fece diventare forti tutti quelli che giocavano accanto a lui. Fonseca deve cambiare poco nei quattro in difesa, così trova il miglioramento del reparto”.