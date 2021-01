‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca in confusione”, ORSI: “Autolesionismo. Dzeko quest’anno non dovrebbe nemmeno parlare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da altre parti dopo due sconfitte come queste avvenute in questi giorni l’allenatore sarebbe stato esonerato, qui invece si va avanti e vedremo un po’ che succederà. Ci si gioca tuto contro una neopromossa come lo Spezia. Fonseca è in confusione, non riesce a capire ciò che gli gira intorno. Se un gruppo di giocatori ha deciso di farti fuori, vuol dire che ci hai messo anche del tuo”,

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Autolesionismo. Così si sfascia tutto ed invece io credo che Fonseca fino ad oggi ha fatto bene. D’altronde lui non è mai stato ben voluto dalla società. Dzeko, poi, quest’anno non dovrebbe nemmeno parlare, ed invece ha rotto il giocattolo. I giocatori, in questo momento, dicono di tutto perché non ci stanno con la testa. L’allenatore è poco protetto, qui i giocatori contano sempre di più, sono intoccabili, ma con le riserve dello Spezia, forse, avrebbero dovuto chiedere scusa loro”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma sono successe cose importanti, io non mi meraviglio della tensione. I giocatori nella riunione dell’altro ieri hanno detto al tecnico anche che si sentono poco allenati. Fonseca non può passare per un martire”.