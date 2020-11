‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca ha trovato una formula che funziona alla perfezione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il problema della Roma è in difesa, sono fuori in cinque. E’ una difesa da inventare, in una partita dove la Roma farà giocare le seconde linee anche per scelta, non solo per esigenza. Fonseca contro il Cluj potrà consentire un po’ di rodaggio a Dzeko e Pellegrini. Il bosniaco è fondamentale, anche se Mayoral sta migliorando“.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Napoli si sta ridimensionando. Per la Roma sarebbe importante uscire dalla sensazione che con le grandi squadre non riesce a vincere“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Napoli-Roma potrebbe essere una partita fondamentale per entrambe le squadre. Fonseca sembra aver trovato una formula che funziona alla perfezione“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha un grande problema per domenica: non si può presentare a Napoli senza cinque difensori“.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Prima di Napoli la Roma deve giocare un’altra partita, con tutti gli imprevisti del caso“.