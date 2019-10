‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fondamentale giocare domani”. ORSI: “Approfittare del momento Samp”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le partite è sempre meglio giocarle. Anche se hai una partita da recuperare, vedere la classifica senza quei possibili punti in più può demoralizzare. La Roma di Fonseca non c’è ancora, ma la vedremo”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è più forte, per i giallorossi è meglio giocare e vincere. Più va avanti Ranieri, più la situazione della Samp migliorerà. Il fatto che Fonseca cambia sempre formazione è preoccupante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo stadio di Genova è stato rifatto male e il campo non drena nulla. L’eventuale rinvio gioverebbe a entrambe le squadre. Per come ha giocato finora, la classifica della Roma è molto buona, ma è importante giocare domani perché si rischia di scivolare in basso”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Sampdoria non ha una brutta squadra, sta vivendo un momento particolare, e la Roma ne deve approfittare. I giallorossi devono restare attaccati al gruppo delle prime, è obbligatorio vincere”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Forse a Samp e Roma conviene rinviare la partita. Ranieri avrebbe più tempo per lavorare, la Roma recupererebbe alcuni giocatori. Però se io fossi in Fonseca spererei di giocare. Una Sampdoria così mal ridotta è un’occasione unica”.