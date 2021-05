‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Florenzi con Mourinho può fare bene”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La rosa della Roma è buona, c'è solo bisogno di mettere dentro quattro titolari. Io farei tornare alla base anche Florenzi perché con il Psg ha fatto bene e uno come Mourinho può dargli di nuovo le giuste motivazioni".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La base della Roma è buona, serve mettere una spina dorsale all'altezza, un portiere, un centrocampista e un attaccante centrale forti. Non credo che si vada avanti con Dzeko. Domenica la Roma perde con lo Spezia".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma con Mourinho non farà bene il primo anno, non bisogna avere troppe aspettative. Ci vorranno due o tre acquisti fatti bene e poi la squadra crescerà, ma anch'io dico che la base è buona. Quest'anno poteva fare meglio in campionato".