‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Favorevole alla Super League”, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma non aderirà”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino -104.5): “La quarta italiana che potrebbe essere invitata alla Super League dovrebbe essere la Roma, ma da quello che so io non accetterà. Ieri il presidente della Roma ha già fatto sapere che non aderirà”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “Sono favorevole alla Super League. Ci sono troppe partite utili, che non si possono vedere, noiose, ti fanno venire sonno. Anche nelle competizioni europee se togli le semifinali o i quarti, non ci sono mai belle partite”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “E’ la fine del calcio, ormai pensano solo ai soldi. Io non sono d’accordo per niente con la Super League”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104.5): “La Super League? Voglio capire bene chi c’è dietro e quanto possa essere in grado di sostenere economicamente un progetto del genere. Noi siamo distanti anni luce rispetto agli americani, siamo in un’altra direzione rispetto alle loro usanze”.