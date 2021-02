‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Faccio fatica a trovare criticità a questa Roma”, SABATINI: “Se batte anche qualche big si può sognare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è perfetta, contro le squadre medie non ha alcuna fatica. Ha il secondo miglior attacco del campionato, con Dzeko a mezzo servizio. Ora deve solo superare la partita della svolta. Ora che ritroverà il miglior Pedro e forse anche un Dzeko più incisivo, non dovrebbero esserci controindicazioni. Anche il modulo funziona. Faccio fatica a trovare criticità a questa Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quando vinci con le piccole può servire per fare qualcosa di importante, perché le piccole non sono poche. Se domenica il Milan vince il derby e la Roma batte il Benevento, poi Roma-Milan è uno scontro diretto. Il fatto che non riescano a battere le big non è un motivo tecnico, ma forse di personalità”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’occasione per la Roma ora è forte. Potrebbe giocare all’Olimpico contro il un Milan provato dall’Europa Legaue e dal derby. Se batti tutte le piccole i punti potrebbero bastare per la Champions. Poi se riesci a battere anche qualche big, allora si può sognare”.