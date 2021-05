‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca un signore? Non serve a niente”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Questa è un'agonia. Non oso pensare alla partita di sabato. Fonseca un signore? Non serve a niente. Non ne indovina una, anche ieri ha messo una formazione incomprensibile. Vincere il derby sarebbe una minima soddisfazione per i tifosi anche se ormai tutti pensano a Mourinho".