‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “E’ il momento giusto per ringiovanire la rosa della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma in Europa League? Credo che la direzione da seguire sia quella di pensare una partita per volta“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ritiene che il percorso per vincere l’Europa League sia meno tortuoso di quello per arrivare al quarto posto. Però la Roma ha problemi con le grandi e in Europa League dovrebbe affrontarne tre in cinque partite“.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca vuole tentare di vincere l’Europa League. La Roma a pieno organico può giocarsela“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questo è il momento giusto per tentare di ringiovanire una rosa che ne ha assolutamente bisogno, non puoi tenere in rosa calciatori che non giocano mai e costano un sacco di soldi. Poi bisogna vedere se Tiago Pinto sarà in grado di trovare delle soluzioni“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quelle contro Ajax e Manchester United sono sfide da Champions. Secondo me vincere l’Europa League, per la Roma, sarà più difficile di arrivare al quarto posto“.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mandare via gli over 30 può essere una strategia di risparmio. Se si presentasse al completo, contro l’Ajax la Roma potrebbe anche farcela. A differenza del campionato, in Europa League non si può perdere“.