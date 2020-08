‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “È arrivato il momento di cedere Dzeko, Milik costa il giusto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik non può valere così tanto. Ma De Laurentiis lo conosciamo, in questo periodo di solito fa sempre lo show, lui è uno che viene dal cinema. Non penso lo possa tenere in tribuna. Quindici milioni più Under? Direi di sì se Dzeko ha già detto sì alla Juve, non ha senso tenere uno scontento. Di Rangnick dico che le cose peggiori sono le autocandidature, è lui che si sta proponendo. Bruno Peres non può essere titolare, non riesco a capire: così non va bene”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma va ritirata su, serve una botta di vita da Friedkin. C’è il problema del portiere, senza Smalling non ha centrali credibili seri, il problema degli esterni difensivi… Forse da centrocampo in su, ma Dzeko che fa? Siamo convinti che Milik lo sostituisca subito?”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Suarez, Dzeko, Milik? Non c’è neanche dibattito, prenderei Suarez. La nuova Roma non ha fatto niente di importante: si parla, si parla… Hai fatto un esercizio di ottimismo, ma ditemi voi cosa è cambiato. Di Rangnick ne parlano tutti bene”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Un anno di Milik vale 40 milioni? Tra poco scade il contratto, Messi vale meno… Tra Suarez, Dzeko e Milik prenderei Suarez. La Roma con i soldi di Schick potrebbe prendere Smalling. Dzeko? Se dovesse rimanere i giallorossi sarebbero contenti dal punto di vista tecnico, meno dal punto di vista economico. Servono altri centrali, un terzino destro e uno a sinistra dove c’è solo Spinazzola. Florenzi nel centrocampo a cinque sarebbe nel suo ruolo naturale, Veretout non bisogna venderlo. Rangnick idea affascinante, ma non mi sembra la piazza giusta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko alla Juve e Milik alla Roma sono colpi che accontentano un po’ tutti, Napoli compreso. Dzeko guadagna troppo rispetto al valore della squadra, è l’ultima occasione per venderlo. Milik costa il giusto, è di buon valore. Edin ha una serie di controindicazioni, mi sembra arrivato il momento. Il mercato della Roma? Se riesce a vendere gli esuberi sarebbe già un bel successo. Mi auguro non sia Pedro il colpo di questa nuova proprietà, mi aspetto qualcosa in più”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La nuova Roma deve ancora muovere i primi passi, ma sul mercato credo che la cosa principale sia quella di liberarsi delle tante zavorre, qui giocatori che il tecnico non considera più”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko alla Juve? Io, da juventino, sono contento. Non ho mai capito perché qui a Roma lui non è stato valutato bene per l’importanza che ha avuto sulla squadra: è un professionista serio, giocatore generoso che fa comodo a qualsiasi attacco. Milik? Fa bene De Laurentiis a chiedere tanto”