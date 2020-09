‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dzeko va recuperato per il bene della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non credo che Longo abbia seguito questa vicenda, l’ufficio di segreteria è composto da tanti impiegati. Se fossi stato nella Roma non avrei accettato le sue dimissioni, perché non c’è dolo ma buonafede. Fonseca? Se la Roma non era convinta doveva esonerarlo prima. Ad oggi non far giocare Dzeko a Verona è stato un errore“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è sotto pressione adesso. Se la Roma perdesse contro la Juventus, si comincerebbe a dire ‘se perde la prossima è fuori'”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non penso tanto alla fascia da capitano, ma alla testa del giocatore. Dzeko va recuperato, deve essere uno convinto dal fatto che è dovuto restare e deve essere concentrato per il bene della Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve comunque prendere un altro centravanti oltre a Dzeko. E il bosniaco deve farsene una ragione anche stavolta del fatto che non è potuto andar via. I Friedkin, secondo me, preferivano dar via uno di 34 anni con quello stipendio così alto”