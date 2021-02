‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dzeko va messo subito in campo”, ORSI: “Deve capire che può far bene anche senza fascia da capitano”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La prima cosa che serve alla Roma domenica è uno che davanti la butta dentro quando c’è la possibilità, ma deve stare attenta all’Udinese che nelle ultime partite ha fatto bene e conquistato punti. Dzeko va fatto giocare dall’inizio per fargli ritrovare la forma. Mayoral è bravo, ha una media gol molto alta, ma il titolare è Dzeko. Lo spagnolo è giovane e deve fare esperienza”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Potrebbe essere un turno a favore della Roma per avvicinare di più quelle che sta davanti, ma l’Udinese sta in forma e quest’anno ha messo in difficoltà molte big. La Roma, in casa, però mi sembra una squadra solida. Dzeko si deve mettere in testa che si può giocare e fare il proprio dovere anche senza fascia da capitano. Se torna a segnare lui per la Roma sarà più facile ottenere un posto in Champions Quest’anno è l’anno dei centravanti e recuperare Dzeko è fondamentale”.