‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dzeko deve giocare dall’inizio per trovare la forma migliore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto che le tre italiane vadano avanti in Europa senza ripercussioni in campionato. La Roma ha la partita più delicata domenica col Sassuolo, che avrà fretta di rilanciarsi dopo i sogni di gloria che hanno disturbato De Zerbi. La sconfitta col Napoli dei giallorossi è un piccolo ridimensionamento”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che Dzeko debba giocare, solo così si riprende la condizione. La battuta d’arresto col Napoli non vuol dire necessariamente un ridimensionamento”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma già qualificata, gioca per il primo posto. È l’occasione per vedere un po’ di seconde linee. Su Dzeko va fatto un ragionamento fisico: di cosa ha bisogno? Se ha bisogno di mezz’ora, gioca alla fine. Altrimenti può fare la prima ora. Anche Mayoral deve acquistare convinzione, è un’opzione in più. I problemi sono gli infortuni negli altri settori del campo, in difesa e ora a centrocampo perché Veretout è stato l’animo di questa Roma. Perderlo non è un bel segnale”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Queste partite di giovedì ti tolgono energie. Dopo aver visto Dzeko penso che debba giocare per trovare ritmo. Bisogna vincere prima di Natale, il Dzeko che abbiamo visto col Napoli è preoccupante. Cristante? Faranno un po’ di conti per capire chi è abile e arruolato e chi è in una via di mezzo. Smalling da quando è arrivato ha giocato poco”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sconfitta di Napoli mi ha scioccato, pensavo che la Roma potesse prendere il volo. Sconfitta pesante. Domenica Roma-Sassuolo, due squadre che hanno preso due sveglie”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Dzeko stasera farei giocare almeno un tempo, gli può servire per trovare una forma fisica migliore. Domenica la Roma ha il dovere di riprendersi più del Sassuolo”.