‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Prendere Wijnaldum a certe condizioni è un miracolo”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il Psg vuole liberarsi di Wijnaldum, la Roma lo vuole prendere ma non spendendo 15 milioni per il cartellino. I giallorossi vorrebbero il diritto di riscatto, il Psg l’obbligo. I rapporti tra i club però non sono tesi, non c’è un braccio di ferro come col Sassuolo per Frattesi. Il giocatore vuole venire a Roma, si tratta di trovare l’accordo e penso che possa arrivare. Se c’è la volontà di tutti, 10 milioni non faranno la differenza. Wijnaldum invece fa la differenza in Italia, alza l’asticella. I Friedkin hanno un progetto importante, legato a doppio filo alla costruzione dello stadio, per cui ci vogliono soldi e quindi magari investitori esterni. Con il delisting l’immissione di nuove risorse dall’esterno è molto più semplice. Zagadou sembrava essere un crac a livello europeo, i tantissimi infortuni lo hanno portato a essere svincolato. È stato proposto, la Roma sta valutando, se potrà prenderlo con un ingaggio ‘scontato’ farà un tentativo per rimetterlo in sesto. Non dovrà fare 50 partite, ma quelle poche presenze per far rifiatare qualche titolare".