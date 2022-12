‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dybala e Abraham devono essere al meglio per incidere”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): " Mourinho non ritiene che si possa andare oltre la difesa a 3. Non penso cambierà molto nel modulo, speriamo che i due giocatori che più di tutti possono incidere, Abraham e Dybala, siano al meglio della loro condizione ".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): " Alla Roma manca un regista. Senza un regista, non sa come sviluppare il potenziale dei giocatori ".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): “Dybala si è tagliato un giorno di ferie per essere a disposizione del mister. Mourinho non vorrebbe privarsi di Volpato, cederebbe più volentieri Bove. Frattesi vuole la Roma, ma anche in estate voleva venire a tutti i costi. L’operazione non è ancora chiusa e c’è anche l’Inter. La squadra di Inzaghi si guarda intorno per sostituire Barella che ha molte offerte in Premier”.