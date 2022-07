‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il club dovrà tenere alto l’entusiasmo di ieri sera”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Dybala mi sembra un ragazzo molto serio: mi è piaciuto per come ha affrontato anche i temi più spigolosi come lo scudetto, l'Inter o la Juventus. La serata di ieri invece ci dice che i tifosi della Roma sono i più felici d'Italia. Non è razionale che 10mila persone siano state all'Eur per la presentazione, l'entusiasmo è alle stelle e il club dovrà essere bravo a non disperdere quest'energia. C'è una compattezza interna mai vista".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Io credo che ci siano tutte le condizioni perché le cose per Dybala a Roma vadano molto bene. Non c'è fretta, ha bisogno di ritrovare la sua condizione. A livello tattico non vedo problemi, neanche in gruppo, la città lo ha accolto benissimo e in campo sarà ancora meglio. Adesso starà a Mourinho tirare su una squadra che sulla carta è stata pennellata per lui".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Un'accoglienza così non credo nessuno poteva immaginarla. La presentazione è una prova dell'affetto e della stima che questa gente può dare ad un club. Anche se poi c'è gente che critica, mi sembra che sia una cosa bellissima".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "L'unica cosa che Dybala deve fare è capire se sta bene fisicamente. Per il resto mi sembra il giocatore adatto, ma non solo per la Roma ma per qualsiasi squadra, i Friedkin hanno fatto un grande colpo. La collocazione è proprio quella adatta per lui: sia se Mourinho giocherà con 3 difensori esterni o con i tre centrocampisti, lui è bravissimo in qualsiasi situazione. Roma e la Roma dallo scorso anno, respirano un coinvolgimento particolare, sono stati bravi a costruire. Dybala ha capito che qui a Roma c'è una passione diversa, la società ha fatto centro ancora una volta".