‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Due punti persi: Fonseca non ha avuto coraggio per vincerla”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve mordersi i gomiti per questa occasione persa. In difesa ho visto tre bei e bravi giovani, diventerà un reparto molto forte. Veretout fenomeno, peccato per i gol sbagliati da Dzeko…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca l’ha preparata bene la partita, è stato tradito dai senatori, con Mkhitaryan che fa l’errore imperdonabile e Dzeko lontano dalla migliore forma fisica. L’errore del tecnico è stato mettere Peres al posto di Santon, ci voleva un attaccante, mettersi quattro dietro, per non avere il braccino corto. Due punti persi, ma ci sarà tempo per recuperare Dzeko al 100%”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Forse abbiamo sopravvalutato Lorenzo Pellegrini. Non è un giocatore completo, anche con la testa: fa una cosa straordinario e poi ne sbaglia un paio. A Roma si esaltano subito i giocatori romani ma, in questo caso, sbagliando”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gran bella Roma, davvero. Una metamorfosi rispetto a Verona. I giallorossi meritavano la vittoria. Pedro giocatore di livello internazionale, un gradino sopra a tanti”.