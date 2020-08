‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Due o tre giocatori presi dal cassiere di Siviglia non sono facili da vendere”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Petrucci (Radio Radio Mattino – 104,5): “Chi viene ha il diritto di sbagliare, l’aspettativa nata verso Friedkin mi spaventa: sono aspettative logiche in un cambio di proprietà, a maggior ragione se arriva dopo tante delusioni. Ho il timore però, conoscendo la piazza, che potremmo sentire gli stessi discorsi che abbiamo sentito per 8 anni con Pallotta. Spero che abbiano le idee chiare, Fonseca dev’essere affiancato da un uomo di calcio. Tra 13 giorni la Roma si raduna, il problema dell’allenatore forse andava risolto prima. In così pochi giorni non si può fare una rivoluzione”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma a destra non ha il terzino titolare, a sinistra puoi avere Spinazzola. Al centro non hai più Smalling, Ibanez non si è dimostrato ancora all’altezza. La Roma bisogna ricostruirla con i titolari e con riserve adeguate”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta già da mesi non si fida di alcuni dirigenti dentro Trigoria, e quando ha capito chi faceva uscire le notizie, ha cominciato a dirgli qualche bugia, per sviarlo. Mi dicono che Fienga servirà solo da ‘ponte’, ma tra due anni non sarà più nella Roma. Così come Baldissoni che presto agirà solo da consulente esterno per la questione dello stadio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sono due o tre giocatori del ‘cassiere di Siviglia’ per i quali non sai cosa fare. È complicato venderli, staremo a vedere”.