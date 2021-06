‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Donnarumma? Magari ci casca…”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ho letto che Donnarumma lo prende il Psg e lo dà in prestito a una squadra italiana. Se io fossi in lui non accetterei, ma allora può essere la Roma come destino. La Roma ha bisogno di diversi giocatori, almeno la spina dorsale della squadra. Con gli esuberi ci fai pochi soldi".