‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domenica sera è un crocevia per tutte e due”, ORSI: “Il Milan ora è più battibile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Milan è un crocevia per tutte e due, perché i rossoneri rischiano di essere coinvolti per la corsa al quarto posto. Ha perso alcune certezze. Giocano tutte e due giovedì e questo può anche incidere. Se la Roma rimbalza anche stavolta, allora mettiamoci l’anima in pace. Le gerarchie in attacco devono tornare come prima, Dzeko va recuperato il prima possibile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve approfittare della situazione attuale del Milan, oggi più battibile. Bisogna vedere come sta la Roma. Serve una partita perfetta, la Roma deve considerarla come una finale di Champions, il fatto che Fonseca recupera alcuni giocatori è importante. Tra Mayoral e Dzeko oggi non c’è tanta differenza, il bosniaco è più forte ma deve recuperare un po’ la forma fisica, quest’anno ha fatto poco”.