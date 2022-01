‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “La sconfitta con il Milan non è colpa di Mourinho.”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104.5): “Analizzando la partita col Milan faccio fatica a dare la colpa a Mourinho. Le partite sono fatte da episodi, che colpa ne ha se Abraham allarga il braccio o Ibanez fa quel passaggio indietro. Preferisco non parlare di arbitri ma anche i loro errori ci sono. Il tecnico ha le sue colpe ma il materiale della squadra è scarso, alcune cose non si fanno neanche in categorie minori. Finché ci sono calciatori che fanno sbagli da principianti non si va da nessuna parte. Mourinho è abituato ad allenare giocatori di livello, il mercato che è stato fatto non è adatto. Manca ancora l’ufficialità di Maitland-Niles, non so se riuscirà a giocare già domani. Pinto sta facendo un instant team per raggiungere la Champions League ma è complicato. Il profilo di Kamara non andava bene perché andava pagato a gennaio”.