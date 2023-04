‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domani un pareggio accontenta sia la Roma che il Milan”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il pareggio potrebbe accontentare tutti. Bisogna caliea anche cosa succede all'Inter, la Lazio può vincere al Meazza. Credo che Mou debba fare i conti gli infortunati, è un problema grosso. Pioli ha tutti gli effettivi disponibili, anche se per loro c'è in vista la sfida dell'anno con l'Inter. Il Milan non può permettersi di lasciare i titolari in panchina all'Olimpico. La Roma ha molti calciatori a mezzo servizio, Mourinho farà attenzione a salvaguardare i suoi cercando di vincere. Pioli vincendo quello scudetto inaspettato ha certificato le sue qualità da grande allenatore. Mourinho è un tecnico di fama consolidata, con un modo di giocare riconosciuto che ha vinto tanto. Sono due che sanno gestire situazioni difficili".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Roma-Milan è una partita della svolta un po' per tutte e due, ma soprattutto per la Roma. Mourinho questo tipo di sfide le conosce bene, è abituato ad affrontarle. E' uno dei cinque allenatori migliori della storia del calcio, per lui partite del genere sono routine. Match del genere ne ha visti a migliaia. Pioli è più tattico, la studia e la prepara la gara. Anche lui ha raggiunto, seppur tardi, un traguardo che meritava. Paragone Mou-Pioli non si può fare, ma entrambi sanno preparare sfide difficili".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ogni partita di questa stagione ha sfaccettature diverse. Il Milan oltre ai titolari non ha rincalzi all'altezza. È stato fortunato a recuperare i big. La Roma ha molti infortuni, è un dettaglio non indifferente, questa situazione non era preventivazione. A mio avviso il Milan è favorito in questo confronto, la Roma dovrebbe pensare a limitare i danni e puntare al pareggio aspettando il recupero dei titolari. Milan avversario peggiore per la Roma al momento. I giallorossi sono sfavoriti all'Olimpico".