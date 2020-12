‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domani serve Dzeko almeno al 70%, altrimenti meglio Mayoral”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Preoccupa un po’ la frenata della Roma nelle ultime tre partite. Ora si deve cambiare marcia per recuperare in classifica. A Bologna sarà una partita scomoda, serve ritrovare Dzeko nella migliore forma, altrimenti meglio far giocare Mayoral”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko deve giocare proprio per ritrovare la condizione. Ci sono quattro partite, una vicino all’altra, e magari in una si può far giocare Mayoral al posto suo. Io domani partirei con Dzeko titolare. La Roma se domani entra in campo con lo stesso atteggiamento del primo tempo con il Sassuolo, allora perde. Il Bologna è una squadra che ti attacca, e la Roma deve far capire che ha voglia di vincere sin dai primi minuti”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dubbi su Dzeko non ci sono, decide lui se è pronto per giocare o no. Lui rispetto all’anno scorso è irriconoscibile, e non so perché. Il mio pronostico di Bologna-Roma? Dico 2”.