‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Domani sera non si deve dare troppo entusiasmo all’Ajax”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino -104.5): “Domani mi aspetto molto da Pellegrini. Non so se Mkhitaryan partirà titolare”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “Sulla carta la partita di domani si presenta bene, ma non va dato troppo entusiasmo all’avversario che ha giovani e lo hanno dimostrato all’andata che possono darti fastidio. L’ideale sarebbe far gol subito e portare avanti la partita con esperienza”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma parte favorita, ma all’andata ha vinto una partita dove poteva prendere 3 o 4 gol. Domani serve un atteggiamento diverso, soprattutto in difesa. Io dico che al 60% passa. Pellegrini? Forse non può fare più di questo, percé è un giocatore normale, non è un campione”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino -104.5): “Il vantaggio della Roma è importante ma non determinante. Si deve cominciare la partita come se si stesse sullo 0-0. Occorre una gran partita, soprattutto a centrocampo e indifesa. Io me lo auguro, serve molta grinta e determinazione per passare il turno”.