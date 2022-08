‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Felix alla Cremonese è un affare solo per la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Se fosse vero dei 10 milioni per Felix è un capolavoro di mercato. Sinceramente non capisco che cosa abbia fatto per meritarsi questa valutazione: ad oggi Afena-Gyan alla Cremonese è un affare solo per la Roma. Questo modo di fare della società mi piace molto, sono riusciti ad imporsi con gli altri club di serie A. Spero che ora cambi il modo di vederci all'interno del panorama calcistico. Juve-Roma è una partita che non mi fa stare mai tranquillo. Oggi ai sorteggi vediamo che girone esce, preferirei evitare le squadre turche e il Bodo".