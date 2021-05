‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Difficile prendere una decisione su Dzeko”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io non terrei né Dzeko né Mayoral. Uno per l'età e lo spagnolo perché, nonostante i gol fatti, non ha convinto in pieno. Dzeko è una sicurezza, ha fatto la storia della Roma ed è ancora uno che potrebbe fare ancora gol. Mkhitaryan non so i rapporti con Mourinho come sono, poi bisogna vedere come gioca lui. O gioca Pellegrini o Mkhitaryan, sarebbe una buona alternativa. Un colpo alla Morurinho servirebbe in mezzo al campo. Ha bisogno di un portiere sicuro e anche di un centrale. Un centrocampista forte ci vuole, fisico. Un attaccante pure".