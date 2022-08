‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Difficile lasciare fuori Zaniolo contro la Cremonese”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "Abraham giocherà sicuramente. Può restare fuori Zaniolo, ma anche Wijnaldum. Pellegrini è intoccabile e anche Dybala ci sarà. Wijnaldum è un giocatore fantastico ma gli altri hanno fatto molto bene alla prima di campionato. Per Belotti deve liberarsi un posto, lui aspetta la Roma e ha già detto di no a diversi club interessati. Vuole a tutti i costi partire per la capitale".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Dalla seconda giornata di campionato mi aspetto sorprese. La prima non me ne ha regalate molte. Tra tutte le squadre in serie A non ne ho visto una particolarmente forte. Forse le due romane sono quelle che hanno giocato meglio, la Roma ha giocato bene ma doveva segnare più gol, il risultato contro la Salernitana è bugiardo. Le grandi squadre, ad oggi, non sono ancora pronte".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Contro la Cremonese sarà una partita dove si può e si deve provare qualcosa di nuovo. Non perché l'avversario sia scarso, ma perché è più fattibile per capire alcune dinamiche interne alla rosa. I calciatori bravi devono far vedere di esserlo e meritarsi il posto in campo: le grandi squadre vincono sempre grazie a grandi campioni".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Lasciare fuori Zaniolo contro la Cremonese dopo la prima giornata sarà molto complicato. Per quanto mi riguarda metterei in campo sempre tutti. Ci sono molti dubbi ma credo che Mourinho continuerà però con la difesa a tre, Smalling dietro è una garanzia. L’idea di abbassare Pellegrini con Wijnaldum in linea di mediana non mi convince. Non bisogna sottovalutare l'avversaria di lunedì, soprattutto perché nella prima partita ha perso all'ultimo per un'autorete".