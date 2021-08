‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Serve più un difensore che un centrocampista”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Queste partite in Europa non sono mai scontate. La Roma ha vinto ed è importante, non c'è discussione sul fatto che i giallorossi passeranno il turno. Non rimanderei nessuno, la partita ha lasciato buone indicazioni".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina 104,5): "La Roma mi è piaciuta per grinta e determinazione, vincere in trasferta in Europa non è mai facile. Mi sono piaciuti Pellegrini, Zaniolo e Shomurodov. L'ex Genoa è utile a Mourinho per la sua duttilità. Dalla Roma non va preteso che tutto cambi dall'oggi al domani, ma la partenza è corroborante".