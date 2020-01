‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma non sfrutta le qualità di Dzeko. Sbagliato che faccia il regista offensivo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio mattina – 104,5): “Mkhitaryan fuori dai radar, Cristante non si sa dove sia. Mancini così così. La Roma non è favorita contro la Juventus. Florenzi difficilmente riuscirà a fronteggiare Ronaldo. Sarà una partita tosta difensivamente”.

Furio Focolari (Radio Radio mattina – 104,5): “La Roma gioca in casa e dopo la sconfitta col Torino. Sarà difficile per la Juventus. Fonseca può pensare di giocare una partita anti-Juventus. Dzeko, gioca solo spalle alla porta e lontano 40 metri. Inizierei a pensare ad un modulo diverso con un giocatore da affiancare al bosniaco: Zaniolo in questo caso. Under è come Schick, giocatore che continua a fallire. Non c’è da sperarci”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattina – 104,5): “Cambiare tattica in difesa non è un problema, aggiungi un difensore e hai più sicurezza. Non bisogna concedere niente alla Juve, vietato giocare come hanno fatto contro Belotti. L’approccio e la voglia di arrivare primi sulla palla sarà fondamentale. Domani può essere la grande rivincita per la Roma. I giocatori della Roma devono fare di più per andare al gol. Anche Fonseca deve lavorare sul gioco per portare più rifinitori sotto porta. Perotti crossa e Zaniolo entra in area per il gol. Pellegrini ha le caratteristiche per essere un grande incursore”.

Nando Orsi (Radio Radio mattina – 104,5): “Kluivert non è un’assenza pesante. Dzeko deve fare la punta e non il regista avanzato, altrimenti ha poca qualità in fase realizzativa. Gli atri devono fornure lui per farlo andare in profondità, altrimenti la squadra fatica ad entrare nell’area avversaria. Juve in emergenza? Non tanto, ha giocatori forti anche in alternativa, quando l’affront è sempre lei che parte favorita. La Roma non sfrutta a pieno le qualità di Dzeko. E’ un errore che faccia lui il regista offensivo, deve fare l’attaccante. Si stanca troppo e poi non ha forze per essere lucido sotto porta. Gli esterni non entrano in area, Pellegrini nemmeno, forse solo Cristante vedeva l’area di rigore. Dzeko deve essere messo in condizione di fare quello che sa fare meglio: il gol”.

Sandro Sabatini (Radio Radio mattina – 104,5): “Non mi faccio condizionare dall’ultima giornata e dico che la Roma può fare bene contro la Juve, ho fiducia. Temo, però, la difesa tre. Il pronostico di Roma-Juve? Dico 1″