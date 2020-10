‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Deluso da Dzeko. Da capitano dovrebbe trascinare la squadra, ed invece…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Udine la Roma non mi è piaciuta per niente, ha rischiato troppo. L’Udinese meritava il pareggio. Per la Roma è stato un passo indietro. Sono deluso da Dzeko, non segna e da capitano dovrebbe trascinare la squadra, ed invece…”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è un buon allenatore, ma ha bisogno dei giocatori. Ora con il rientro di Dzeko ha messo un po’ a posto la squadra: contro Juve e Udinese si è vista un’altra Roma rispetto a quella di Verona. Ha portato il risultato a casa, vincendo col carattere”.