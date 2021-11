‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Deluso da Abraham. A Venezia non sarà facile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralitàdistazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “I giocatori a Mourinho sono stati presi. Il portoghese sta sbagliando e tanto, poi ogni volta che perde sposta l’attenzione su altro. Se dovesse giocare qualcun altro al posto di Abraham per me dovrebbe essere Mayoral. L’inglese è un buon giocatore, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. In avanti molti sono spenti, il problema è di reparto".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Mourinho ci sta convincendo che non ha giocatori. La Roma non è scarsa e la società ha speso 90 milioni. Il gap dalle prime dovrebbe essersi ridotto. Si deve insistere su Abraham, in queste condizioni un attaccante ha bisogno di giocare e sbloccarsi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono molto deluso da Abrahan ed ho sentito così anche tanti tifosi a Roma. Ero stato contento quando l'hanno annunciato, ha iniziato bene, ma adesso non ne indovina una. Quando tira prende sempre qualcuno, non incide e la squadra ne risente molto. La Roma produce palle gol ma non segna, agli avversari bastano un paio di tiri in porta. Mah... Domani a Venezia è una partitaccia, perché i veneti non giocano male e la Fiorentina ci ha perso. Se non vinci domani è crisi sotto tutti i punti di vista".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abraham ha iniziato bene perché non parlava una parola di italiano e si era allenato a parte. Ora non so che gli sia successo. La realtà è che nella Roma non c'è gioco e non c'è Dzeko. Si nota l'assenza di uno come il bosniaco, che sta facendo molto bene a Milano. A Venezia per la Roma non sarà facile anche per l'orario e per la logistica, con il trasferimento in battello. Il mio pronostico? Diciamo 2 va...".