‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Damsgaard lo prenderei subito”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104,5): " Damsgaard non è Xhaka, possono giocare nella stessa squadra, ma sono come il giorno e la notte. E poi il danese costa tanto, Ferrero lo ha offerto alla Roma ma mica glielo regala...".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Damsgaard è un gran bel giocatore, di corsa di gamba può ricoprire tanti ruoli. Non so se alla Roma serve uno come lui, è un bell'investimento ma Mourinho deve ricoprire prima altri ruoli".