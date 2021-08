‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mourinho non contento del mercato, farà casino”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Mourinho non può ritenersi soddisfatto del mercato. Sono sicuro stia facendo un po' di casino. Il vero acquisto deve essere Zaniolo. Di Vina non sono sicuro, Rui Patricio ha già fatto una papera, di Shomurodov neanche ne parlo. I regali richiesti da Mou non possono essere questi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Credo che Mourinho non lascerà partire Dzeko e spero che il bosniaco possa far bene quest'anno. Icardi? Io mi tengo Dzeko. L'argentino è un giocatore particolare e sta bene dove sta. Io non farei questa operazione. Penso che Mou non sia soddisfatto del mercato. Aspettiamo di capire il valore di Vina".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Icardi alla Roma? Anche io non lo farei, vedendo gli ultimi anni. L'argentino è uno che non partecipa. Mourinho non può essere contento del mercato, come non lo sono gli altri allenatori. Aspettiamo la fine di agosto, quando solitamente si aprono altre possibilità".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): "Se la Roma prende Icardi in prestito gratuito sarebbe sfizioso vederlo con Mourinho allenatore. Serve tutto per sognare, vediamo che succederà entro il 31 agosto. Tecnicamente Dzeko è più utile di Icardi, ma valutando l'età l'argentino potrebbe essere un buon investimento per la Roma".