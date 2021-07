‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con Mourinho una Roma di carattere, d’esperienza”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "La fascia di capitano a Dzeko è un segnale che non mi stupisce, ci sta che Mourinho abbia preso questa decisione. Non sappiamo se la Roma sta crescendo, quindi aspettiamo a valutarla. Sul mercato non si è visto molto, ma manca più di un mese alla fine del calciomercato, il tempo c'è. Per ora è arrivato solo Rui Patricio, un portiere di 33 anni"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "La fascia a Dzeko è un gesto che chiude i discorsi sul calciomercato. Quest'anno col mercato troppo in là non si può andare, si può prendere un terzino sinistro o un mediano. Mourinho ha già Cristante comunque, secondo me si va verso una Roma solida, di carattere, d'esperienza. Penso che per il primo anno possa bastare così. Giusto vaccinare i tesserati ed i dipendenti della società, la situazione lo richiede. Credo che la posizione di Cristante all'interno del gruppo di Mourinho non sarà di secondo piano, ho questa impressione. Potrebbe fare anche uno dei due centrali dietro".