‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Coraggio Roma, può essere la partita della svolta”, ORSI: Giallorossi favoriti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se il Napoli perde domani sera rischia di ridimensionarsi. Per Gattuso non sarebbe un bel andare. Per Fonseca è importante recuperare Smalling, è la partita sua. Sarà un match equilibrato ma vedo leggermente favorita la Roma che fa meno fatica a rendersi pericolosa in attacco. Pedro e Mhitaryan sono il segreto di questo momento della Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domani sarà una grande occasione per la Roma. E’ il momento che i giallorossi approfittno e facciano il salto in avanti. Potrebbe essere la partita della svolta. Non credo che i giocatori del Napoli risentiranno della morte di Maradona, ma hanno un problema di organico”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so che reazione avranno i giocatori del Napoli, ma io domani sera vedo la Roma favorita. E’ una partita decisiva più per la squadra di Gattuso che per la Roma. Peccato, questo match meritava 80mila spettatori”.