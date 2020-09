‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro la Juve serve Dzeko al 100%”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Pomeriggio – 104.5): “Contro la Juve serve uno Dzeko recuperato al 100%. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, non sarà una stagione facile. A destra chissà se verrà confermato Karsdorp? Su Pellegrini bisogna lavorare su un ruolo ben definito e crederci”.

Nando Orsi (Radio Radio Pomeriggio – 104.5): “Togliere Diawara dal centrocampo contro la Juve non so se è la scelta migliore. lui ti copre tante magagne di altri compagni e rischi che i contrasti non ne vinci tanti, perché Pirlo lì in mezzo già ne ha tre contro i due di Fonseca. Roma-Juve? Dico 2”.

Mario Mattioli (Radio Radio Pomeriggio – 104.5): “Con Dzeko la Roma si riaggiusta un po’, anche se per un posto in Champions vedo il Napoli in vantaggio sulle romane. Domenica sera, per me, vince la Juve”.