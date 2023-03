‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma non può fare a meno di Smalling e Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino -104.5): "Mourinho deve essere preoccupato un pochino dalla sua Roma, è stata inguardabile a Cremona. Deve essere preoccupato anche per il ruolino della Juventus. Se tutti gli girano bene sono uno squadrone. La Roma recupera Smalling. Per me i giallorossi non possono fare a meno di lui e Dybala. Senza l'inglese si vedono i difetti degli altri difensori. La Roma non giocherà come a Cremona, sarà una partita diversa".