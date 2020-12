‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Sassuolo serve una mini svolta. Veretout assenza pesante”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’assenza di Smalling sta diventando un po’ un problema. Veretout è il motore della squadra, è un’assenza che pesa. A Napoli non so cosa sia successo, la Roma non è esistita. Ora c’è da voltare pagina e con il Sassuolo devi giocare un’altra partita. Mi aspetto una reazione di squadra. Occhio al Sassuolo perché è sempre la squadra rivelazione di questo campionato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro il Sassuolo mi aspetto una crescita di Dzeko, la Roma si appoggia su di lui e quando viene a mancare lui la fase offensiva, se soprattutto Pedro e Mkitaryan sono sotto tono, la potenzialità offensiva è minore. Il Sassuolo è una squadra battibile ma la devi prendere con molta intelligenza, non ti devi mai scoprire e offrirgli il fianco. Anche loro contro l’Inter non sono stati mai in partita e quindi a Roma vengono per voltare pagina. Gli errori di Mirante pesano ma se Fonseca davvero crede in lui contro il Sassuolo lo deve confermare”.