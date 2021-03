‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Genoa non sarà una passeggiata di salute”, MATTIOLI: “Vedo un pareggio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Veretout per come l’ho visto uscire dal campo starà fuori un paio di mesi. Ora che Fonseca ha recuperato i difensori, può far risalire Cristante nel suo ruolo di centrocampista. Attenzione, la partita di domenica contro il Genoa non sarà una passeggiata di salute”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Veretout è il giocatore più importante della Roma, non sarà favile sostituirlo. Fonseca deve decidere che tipo di centrocampo vuole adesso perché ha giocatori con diverse caratteristiche”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’assenza di Veretout sarà pesante, ma Fonseca ora ha recuperato Diawara che mi sembra sia tornato in una buona forma”.