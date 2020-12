‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Cagliari mi aspetto una grande reazione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma con le piccole vince facilmente, mi aspetto una reazione come quella dopo il Napoli. Il Cagliari non se la passa bene, non è in un buon momento. La Roma deve tornare assolutamente a vincere”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro il Cagliari mi aspetto una vittoria senza troppe complicazioni e che la Roma ricominci alla grande, anche se Di Francesco pagherebbe per fare bella figura”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sta facendo un buon campionato, gioca male e perde con le grandi. Se fa la sua partita può vincere con il Cagliari. Che si dia tutta questa colpa a Fonseca per aver fatto giocare Pedro è eccessivo. Non penso che con Villar avresti evitato di perdere, se io ho Pedro lo faccio giocare”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sono partite in cui la Roma è pigra, stanca e non c’è in campo. Il secondo tempo di Bergamo è stato disarmante. Attenzione alla partita contro il Cagliari di Di Francesco. Secondo me finisce in pareggio”.