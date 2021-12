‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Smalling è fondamentale per la Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "L'analisi di Mourinho è seria, sono d’accordo con lui quando dice che non gli sono piaciute alcune cose. La Roma ha anche dato allo Spezia occasioni per rientrare in partita, nonostante abbai avuto la sensazione che la squadra abbia controllato. Alcuni giocatori erano molto stanchi: Karsdorp, Vina, Ibanez. Non era scontato che la Roma vincesse. Non ho capito il primo giallo a Felix. Lui dà una spallata, ma non capisco poi se dice qualcosa o meno all'arbitro. Il secondo è inevitabile, ha toccato la palla con la mano, è proprio codificato. Può essere anche che il modo di giocare della Roma porti a prendere tanti gialli"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Dopo la vittoria di ieri, la classifica dice sesti adesso. Sono tre punti importanti, raggiungi la Juve. La Roma ha fatto il minimo sindacale, ma l’ha fatto. Ci sono stati momenti in cui lo Spezia ha preso in mano il gioco, ma sufficienza piena per la Roma. Se Zaniolo recupera è normale farlo giocare. Quando gioca Smalling la Roma è una cosa, quando non gioca si vede. Nel nostro campionato come fai un fallo è giallo, il primo per Felix è esagerato. Però l'hai avuto, dopo devi fare attenzione"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino, 104,5): "Ha ragione Mourinho, ieri buono il risultato ma non la prestazione. La Roma soffre troppo, non ti dà mai l'impressione di avere in mano la partita. Serve più personalità, anche ieri è stata una bella sofferenza. Smalling e Veretout non mi sono sembrati in condizioni impeccabili. Mayoral e Abraham insieme giocano bene: lo spagnolo ti permette di giocare, viene a prendere palla; l’altro è libero di scorrazzare. Mi sono sembrati abbastanza in linea, senza pestarsi i piedi. Di sicuro Mayoral ha più possibilità di giocare a Roma che a Firenze in questo momento. Quella di Bergamo è una partitaccia"

Nando Orsi(Radio Radio Mattino, 104,5): "Il fatto che la Roma concede troppo credo che sia una quastione di equilibri. In mezzo soffre troppo. SE la Roma batte l'Atalanta può pensare al quarto posto. Ora serve un segnale a Bergamo, devi andare con autorità e vincere. Non so se la Roma è in grado di fare questo, è una squadra della quale non ti puoi ancora fidare"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino, 104,5):"Bene Cristante, l'ho rivisto ai suoi livelli, ma la Roma è fragile sotto tanti aspetti. Nel primo tempo Rui Patricio ha fatto una parata importante anche se, secondo me, ha bagliato l'attaccante. La Roma non so se potrà andare a Bergamo e vincere, la vedo difficile. Come squadra, come grinta e come tutto per me ha solo un 20% di possibilità. SE a Roma-Spezia hai 44mila tifosi, con tanti bambini nonostante il freddo, la proprietà ha il dovere sportivo e civile di fare investimenti importanti con i giocatori"