‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con lo United serve far legna, avere fisicità”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma dà una mano a tutti. Squadra svagata, con poca concentrazione. Non c'è da affondare più di tanto il coltello nella piaga, questa è la situazione. A volte ci si riaccende solo quando ci sono i grandi appuntamenti. La partita con lo United arriva al punto giusto, altrimenti ci si trascina in queste difficoltà. A centrocampo c'è da cambiarli tutti e due, perché soffrono con tutti. Con il Manchester serve far legna, avere fisicità altrimenti sono guai".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non capisco perché stravolgere sempre la squadra. Non basta il nome per andare n campo, servono i buoni giocatori. Ieri tanti del Cagliari sono stati superiori a quelli della Roma, in generale. E queste sconfitte non ti aiutano poi a fare meglio".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Alla Roma manca la determinazione che sarebbe necessaria in tutte le partite. L'Europa è diventata il primo obiettivo, e in campionato gioca sotto tono. Io ancora non vedo la società, anche se i Friedkin ci sono sempre ma vivono per conto loro".