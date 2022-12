‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con Frattesi la Roma farebbe un bel passo avanti”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Penso che sarebbe opportuno poter acquistare Frattesi subito, anche tenendo conto del valore del calciatore e delle potenzialità di crescita. C’è la voglia del giocatore di giocare a Roma, non saprei dirti il costo dell’operazione, ma di certo lui potrebbe spingere. In quel settore del campo la Roma ha bisogno di una scossa e con lui e Wijnaldum farebbe un bel passo avanti".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io un giocatore come Frattesi lo prendo sempre. È un giocatore dinamico, che è ciò che serve alla Roma. La Roma ha sbagliato a prendere Matic, è statico. L’arrivo di Camara, un giocatore modesto, ha portato brio alla squadra e non è neanche un quarto di Frattesi. Insieme a Wijnaldum, potrebbe far fare alla Roma il salto di qualità".