‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Roma non può sbagliare col Monza”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio mattino - 104,5): “La Roma deve vincere, non sarà facile perché il Monza è molto attento dietro, gioca bene in contropiede. Però può rappresentare un salto per i giallorossi, che poi a San Siro potrebbero andare senza l’assillo di dover vincere per forza. Lukaku ha dimostrato di fare la differenza. Questa però la Roma non può sbagliarla”.

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104,5): "Monza squadra difficile, organizzata, non ha paura di giocarsela, ha qualche limite in difesa e lì la Roma deve approfittarne. Non sono sicuro che la Roma vinca, mancando tanti giocatori diventa più normale e battibile. Però c’è Lukaku che può inventarsi il gol. Partita da tripla".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): “Ora è il momento più sbagliato per parlare del futuro di Mourinho, bisogna concentrarsi sulla classifica che è difficile, va rimessa a posto. Vi avevo riferito che qualcosa potesse succedere prima della fine dell’anno solare, spero che non succeda niente e che si recuperi solo cinque titolari. Per la Roma è un momento difficile, non può permettersi errori e avrebbe bisogno di tutti gli effettivi. La partita col Monza diventa un crocevia, perché poi devi andare a Milano con l’Inter".

Mario Mattioli (Radio Radio mattino - 104,5): “Mourinho-Real? Per me non è una novità, io tre mesi fa ho detto che c’è stato un incontro con i Friedkin, che hanno deciso di mandarlo a scadenza e poi tanti saluti, senza tanti convenevoli. Loro continuano a dire che hanno bloccato un grande allenatore, dandogli anche un contributo per tenerlo buono, a disposizione. Per Mourinho c’è l’Arabia, ma il Real è la destinazione migliore in Europa. Certo che se dovessimo analizzare cosa ha fatto Mourinho alla Roma altro che Real Madrid, neanche al Girona lo manderei. Col Monza la Roma farà fatica a fare gol, sembra segnato il pareggio. Ma la Roma ha un caterpillar lì davanti e può fare gol quando vuole. Però il Monza è organizzato e può bloccare anche Lukaku, che è comunque un quintale che si muove velocemente e con tecnica calcistica. Il Monza può bloccarlo".

