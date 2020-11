‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Col Cluj è solo una tappa di transizione verso Napoli”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera è una tappa di transizione in vista del Napoli. Trovare la concentrazione in Europa League non è semplice, ma la Roma può far bene anche con una formazione di ripiego. Anche il Napoli avrà la testa a domenica sera”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Romania conterà tanto l’atteggiamento iniziale della Roma. L’Europa League va comunque giocata perché potrebbe diventare un possibile trofeo stagionale”.