‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Dzeko-Mayoral, la Roma deve vivere la staffetta come una ricchezza”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Mayoral ha scalato le gerarchie, toccherà a lui anche con il Milan. Ora è lui il titolare, anche se faccio fatica a comprenderlo. Evidentemente dà qualcosa in più a Fonseca, che lo ritiene più adatto al suo gioco”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mayoral o Dzeko? La Roma deve vivere questa situazione come una ricchezza, un’opportunità. Edin non potrà giocare fino a 60 anni, i giallorossi dovranno cercare un centravanti e magari possono scoprire di averne uno di valore in casa”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se deve arretrare uno degli esterni come centrale, potrebbe farlo più Spinazzola che Karsdorp. Col Benevento è una partita delicata perché la Roma ci arriva dopo il dispendio di energie di giovedì che si farà sentire e una difesa ai minimi termini. E poi la squadra di Inzaghi è in forma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per una volta possono giocare anche difensori adattati. Il Benevento ha attaccanti che segnano poco. Ci saranno alcune insidie, ma come ogni partita. Per me domani la Roma vince”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Benevento è una squadra rompiscatole, che gioca discretamente. Giocare con tante assenze in difesa è rischioso. Alla fine poi la Roma vincerà, ma con difficoltà”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Anche con problemi in difesa la Roma a Benevento rischia poco, i numeri di Lapadula sono impietosi. Io direi che sarebbe anche l’ora di poter far giocare insieme Dzeko e Borja Mayoral. Il mio pronostico di Benevento-Roma: dico 2”.