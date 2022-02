‘RADIO PENSIERI’, FOCALARI: “La Roma è piccolissima, non ha nulla”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Ho visto una grande Inter ma contro una piccolissima squadra. La Roma non ha nulla, niente gioco, niente idee e Mourinho si ostina a far giocare alcuni calciatori che secondo me non dovrebbero giocare. In questa città abbiamo due allenatori sopravalutati, stanno sopratutto lo Special One facendo poco”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nella Roma ci sono cinque o sei giocatori che non sono all'altezza di una squadra che vuole cercare di vincere qualcosa, non c'entrano niente con u progetto valido- Non vedo novità nelle parole di Mourinho ai giocatori, sono cose che succedono spesso a caldo dopo una partita. La società valuterà bene la situazione".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nella Roma Sergio Oliveira è stato subito esaltato, ma è un giocatore normale, che può dare poco o niente. Come lui ce ne stanno centomila nel mondo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "I soldi spesi per Sergio Oliveira bisognava spenderli in un altro ruolo, visto che a centrocampo avevi già Veretout e Cristante. Il portoghese non è più forte di questi due. Fatto grave da parte di chi ha riportato fuori le parole di Mourinho nello spogliatoio. Disse le stesse cose ai giocatori dopo il 6-1 rimediato al Bodo. Forse ha anche ragione, è anche un problema di personalità, ma non è che lui non c'entra niente... ".