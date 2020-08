‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ci vorranno almeno due o tre anni per costruire una grande squadra”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Citare subito la Curva Sud vuo dire che Friedkin ascolterà molto la gente. Non mi sorprenderei se rimettesse il vecchio stemma e il 22 luglio come data di nascita del club. Deve conquistare prima i tifosi della Roma nella Capitale e poi nel mondo, il contrario dell’errore clamoroso di Pallotta che è stato fuorviato e tradito. Friedkin, anche per questo, vuole essere più presente. All’inizio, però, non ci si possono aspettare i botti di mercato”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è grande aspettativa da parte dei tifosi verso Friedkin, che cerca di dare un taglio forte con il passato, un segnale di grande discontinuità è quando dice che saranno molto presenti a Roma. Ora vedremo gli atteggiamenti per capire dove potrà arrivare la Roma”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’entusiasmo di Friedkin mi ricorda quello di Commisso a Firenze, ma credo che qui a Roma si parte da una potenzialità diversa. Bisognerà andare per gradi. Non basta poco per dare qualità alla squadra e abbassando il monte ingaggi ti complica la vita. Ci vorranno almeno due o tre anni per costruire una grande squadra”



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole di Friedkin sono importanti, ma ora serve dimostrare un cambio di mentalità. Non serve tantissimo per far diventare la Roma una grande squadra. Bisogna dare risalto al progetto tecnico oltre a quello economico”



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma servono due o tre grandi giocatori, e non so se ci sarà il tempo e l’occasione per farlo. Friedkin ha il suo entusiasmo e quello dei tifosi, è un bel patrimonio. Deve sfruttarlo senza fare gli stessi errori di Pallotta. La certezza che Zaniolo resterà è il primo acquisto della Roma”